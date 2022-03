Tomaso Trussardi ha un nuovo amore: la fortunata è una donna molto famosa

Tomaso Trussardi ha un nuovo amore: chi è la fortunata? Sembra che sia una donna molto famosa.

Il matrimonio con Michelle Hunziker è arrivato a conclusione, per cui Tomaso Trussardi è tornato single. Nelle ultime ore, un chiacchiericcio sempre più insistente lo vede interessato ad una nuova donna: la fortunata sarebbe una persona molto famosa.

Tomaso Trussardi ha un nuovo amore

Tomaso Trussardi ha definitivamente archiviato il matrimonio con Michelle Hunziker. Stando a quanto sostengono i beninformati, i due si sono lasciati un anno fa, ma hanno preferito rendere pubblica la notizia soltanto le scorse settimane. Con il senno di poi, la coppia ha fatto più che bene, visto che dal momento dell’annuncio la cronaca rosa ha parlato di loro in lungo e in largo. Mentre la conduttrice svizzera sarebbe già felice con Giovanni Angiolini, ex concorrente del GF e medico molto apprezzato, l’imprenditore bergamasco avrebbe un nuovo amore.

Chi è la fortunata?

Stando al chiacchiericcio, Tomaso avrebbe ritrovato il sorriso accanto a Chiara Ferragni. Quest’ultima, però, è sposata con Fedez e ha avuto due figli da lui, Leone e la piccola Vittoria. Come se non bastasse, l’imprenditrice è molto soddisfatta della sua vita privata. Pertanto, sembra proprio che il gossip abbia preso una bella cantonata. Come accade spesso, questa sembra una notizia lanciata più per fare rumore che per altro.

Trussardi e la nuova fiamma: realtà o fake news?

Anche se Trussardi e la Ferragni non si sono espressi in merito, sentiamo di poter bollare la notizia su una loro relazione come una fake news. Tomaso e Chiara sono amici da anni e i loro rapporti sono sempre stati più che buoni. L’amore, però, è un’altra cosa e tra loro sembra non esserci nulla che possa far pensare ad una tresca. Come se non bastasse, l’imprenditrice sta vivendo un momento personale molto delicato: Fedez ha una malattia molto seria e questo chiacchiericcio è l’ultima cosa di cui avrebbe bisogno.