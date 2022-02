Tomaso Trussardi ha smesso di seguire Michelle Hunziker e Aurora su Instagram

Tomaso Trussardi avrebbe smesso di seguire Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti sui social.

Tomaso Trussardi ha smesso di seguire Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti sui social? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente dopo la prima puntata dello show della showgirl svizzera, Michelle Impossibile.

Tomaso Trussardi smette di seguire Michelle Hunziker

Fino ad ora sembrava che Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker si fossero separati pacificamente ma – secondo un’indiscrezione riportata da Il Fatto Quotidiano – dopo il debutto di Michelle Impossibile, l’imprenditore avrebbe smesso di seguire la sua ex moglie e la figlia Aurora Ramazzotti sui social.

A spingere Trussardi a smettere di seguire l’ex moglie – secondo il giornale – sarebbe stato il bacio che lei e l’ex marito Eros Ramazzotti si sarebbero scambiati durante la prima puntata dello show.

Dopo l’annuncio di separazione lo stesso Trussardi non aveva nascosto di essere infastidito con Ramazzotti, che ha pubblicamente dichiarato di esser stato accanto a Michelle Hunziker quando lei ha affrontato la dolorosa rottura dal padre delle sue due figlie più piccole, Sole e Celeste.

Tomaso Trussardi contro Aurora Ramazzotti

“So che dice di voler aiutarla a superare le negatività, ma forse avrebbe dovuto esserci in altri momenti. Meglio che ognuno stia al suo posto: già in passato ha mancato di rispetto a tutta la famiglia quando, durante una intervista con Pio e Amedeo, alla domanda sul perché Michelle fosse sempre sorridente ha risposto: ‘A letto con me non rideva’”, aveva dichiarato l’imprenditore in merito all’ex marito di Michelle Hunziker.

Il rapporto con Aurora

Rispetto al rapporto con Aurora Ramazzotti, Trussardi aveva invece affermato che con lei – dopo la separazione dalla Hunziker – i rapporti fossero diventati rarefatti: “Ho sempre cercato di pormi come un amico e un fratello maggiore, sono entrato nella sua vita che aveva 16 anni e credo che per lei non sia stata la cosa più facile del mondo. Negli ultimi tempi i nostri rapporti si sono un po’ rarefatti e mi spiace molto, mi auguro che tutto si sistemi.

Ho un affetto grande per lei, continuo a usare un beauty-case con le iniziali che mi ha regalato lei per un compleanno. Ho però mantenuto una bellissima amicizia con il suo fidanzato, Goffredo”, aveva ammesso.