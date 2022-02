Ospite della prima puntata di “Michelle Impossible”, Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sono tornati insieme sul palco a distanza di 20 anni.

Nel corso della prima puntata di Michelle Impossible, Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si sono nuovamente trovati insieme sul palco a distanza di vent’anni dalla fine del loro matrimonio.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti: “La nostra è stata una storia bellissima. Come dimenticarla?”

Nella serata di mercoledì 16 febbraio, è andata in onda su Canale 5 la prima puntata del programma Michelle Impossible, affidato alla conduzione di Michelle Hunziker. In questo contesto, uno dei momenti più attesi dello show era l’incontro tra la showgirl svizzera e il cantante Eros Ramazzotti, con il quale è stata sposata dal 1995 al 2002.

A distanza di vent’anni dalla fine del loro matrimonio, i due si sono ritrovati insieme sul palco e, dopo essersi esibito in Fuoco nel fuoco, i due artisti hanno cominciato a chiacchierare e abbandonarsi ai ricordi.

Nell’accogliere l’ex marito, Michelle Hunziker è apparsa estremamente felice e lo ha accolto con un caloroso abbraccio, ribadendo come tra i due sia rimasto intatto un rapporto di amicizia autentico. In seguito alla performance di Eros Ramazzotti, la conduttrice ha rivelato: “Tutto mi sarei aspettata, ma non che tu accettassi il mio invito”.

Il cantante, allora, ha ironicamente risposto: “Non hai insistito neanche tanto…”.

La showgirl, quindi, ha replicato: “L’ho corteggiato come non potete capire.

Sono vent’anni che ogni santo giorno dicono che noi torniamo insieme. Secondo te, perché?”.

Alle parole dell’ex moglie, Eros Ramazzotti ha sottolineato: “Perché devono vendere qualcosa, non si fanno i c***i loro. Ma siamo in fascia protetta? Tanto ormai dicono tutti le parolacce. Comunque, sì. Devono parlare… la nostra è stata una storia bellissima. Come si fa a dimenticarla?”.

L’amicizia e il bacio sul palco di “Michelle Impossible”

Nel corso della chiacchierata con l’ex marito, Michelle Hunziker ha ringraziato il cantante per averle fatto conoscere le arti marziali e ha approfittato del momento per ribadire pubblicamente in diretta nazionale che il rapporto che li lega è di pura e semplice amicizia.

A questo proposito, infatti, la showgirl ha dichiarato: “Una cosa bella l’abbiamo trovata in questo periodo, a parte Aurora che è la cosa più bella che abbiamo fatto. Mi hai fatto avvicinare alle arti marziali. Non sapete quanto è diventato tosto Eros. Credo che ogni donna dovrebbe fare un’arte marziale perché ogni donna dovrebbe potersi difendere in questo mondo di matti. Mi hai fatto un grande piacere. E questa cosa ci ha portato a rifrequentarci. Ma diciamoglielo. Siamo amici. Siamo qui per incoronare quest’amicizia, in modo tale che da domani non scrivano più che stiamo insieme”.

Infine, prima di intonare i versi della canzone Più bella cosa, Eros Ramazzotti ha affermato: “Canto la tua canzone, spero meglio di te”.

Alla dedica dell’ex marito, la Hunziker ha ammesso: “Mi hai fatto emozionare”. E, prima di lasciare il palco al cantante, i due si sono scambiati un tenero bacio a fior di labbra.