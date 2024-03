Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, Michelle Hunziker e Alessandro Carollo si sono lasciati. La relazione sarebbe giunta al capolinea dopo pochi mesi: quali sono i motivi?

Michelle Hunziker e Alessandro Carollo si sono lasciati

Stando a quanto sostiene il settimanale Chi, Michelle Hunziker e Alessandro Carollo si sono lasciati. La loro storia d’amore è iniziata la scorsa estate, ma sembra che non siano riusciti a superare un grande ostacolo: la distanza.

Michelle Hunziker e Alessandro Carollo: i motivi dell’addio

Michelle Hunziker e Alessandro Carollo si sarebbero lasciati a causa della distanza. Lei vive a Milano con le figlie, mentre lui abita a Roma. La conduttrice svizzera non ha intenzione di sacrificare il benessere delle pargole per nessuno, motivo per cui la relazione si è pian piano spenta.

Michelle Hunziker: le conferme della rottura con Alessandro Carollo

Anche se Michelle non ha ufficializzato la rottura con Alessandro, ci sono alcuni suoi atteggiamenti che sembrano confermarla. Recentemente, durante un’intervista al settimanale Chi, la Hunziker ha rifiutato di rispondere alle domande su Carollo. Inoltre, è andata in vacanza alle Maldive solo con le figlie.