Michelle Hunziker non si nasconde più: lei e Alessandro Carollo insieme in pubblico

Da alcuni giorni si vocifera che Michelle Hunziker sia legata all’osteopata dei vip Alessandro Carollo e, secondo indiscrezioni, i due sarebbero legati da più di un anno.

Michelle Hunziker e Alessandro Carollo

Secondo i rumor circolati in rete nelle ultime settimane, Michelle Hunziker avrebbe una relazione top secret con l’osteopata Alessandro Carollo e il settimanale Chi nelle ultime ore ha fatto sapere di aver paparazzato i due insieme al Forum di Assago, dove si sarebbero recati a vedere l’ultimo spettacolo di Checco Zalone. Il settimanale di Alfonso Signorini ha fatto sapere anche che, dopo aver assistito allo show, i due si sarebbero diretti a casa della conduttrice, a Milano. Al momento la showgirl non ha confermato né smentito le indiscrezioni in merito al suo legame con l’osteopata 41enne, e nelle sue ultime interviste ha sempre affermato di essere single.

Alessandro Carollo è balzato agli onori delle cronache in passato per un presunto legame con la showgirl Paola Barale e inoltre ha lavorato come osteopata per altri vip, come Renato Zero e Belen Rodriguez. Secondo il settimanale di Alfonso Signorini la sua storia con Michelle Hunziker andrebbe avanti da quasi un anno, ma al momento sulla questione non vi sono conferme e i due non hanno confermato né smentito la questione.