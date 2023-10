Per Michelle Hunziker potrebbe essere arrivato il momento di affacciarsi ad un nuovo amore. La conduttrice che fino al 2022 è stata legata a Tomaso Trussardi dal quale ha avuto due figlie, Sole e Celeste, avrebbe iniziato una storia da circa un anno con Alessandro Carollo. Stando a quanto fa sapere una fonte di Deianira Marzano, la coppia avrebbe rafforzato il proprio legame sono negli ultimi mesi, durante il periodo estivo. L’uomo avrebbe inoltre alle spalle delle frequentazioni con persone note.

Michelle Hunziker, chi è il “presunto fidanzato” della conduttrice

Alessandro Carollo – riporta la testata “Gossipetv” – è un noto osteopata conosciuto tra i vip. Laureato in Scienze Motorie a “La Sapienza” di Roma, il professionista è stato anche fondatore dell’European Academy of Osteopathy della quale è anche un insegnante. Tanti i vip che avrebbero frequentato lo studio dell’osteopata: da Renato Zero, passando per Belen Rodriguez a Elisabetta Canalis.

Con chi si sarebbe frequentato in passato

L’osteopata – si legge ancora dalla testata – pare che abbia avuto tra le sue frequentazioni, quella con Paola Barale, anche se va precisato che riguardo a ciò non ci sarebbero conferme. Nel 2020 e nel 2011, Carollo avrebbe infine frequentato Elisabetta Gregoraci ed Elisabetta Canalis.