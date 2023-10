Michelle Hunziker ha un nuovo amore? La conduttrice continua a professarsi single ma secondo indiscrezioni farebbe coppia fissa con un uomo misterioso da quasi un anno.

Michelle Hunziker: il nuovo amore

Dopo la fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker ha vissuto una breve liaison con Giovanni Angiolini e, a seguire, si è sempre professata single. Nelle ultime ore però una fonte di Deianira Marzano ha svelato che la showgirl svizzera in realtà sarebbe impegnata sentimentalmente, e che terrebbe la relazione top secret da quasi un anno.

“Ormai lo sanno tutti, Michelle Hunziker ha un nuovo compagno”, ha fatto sapere la fonte in questione, e ancora: “ma solo dopo le vacanze estive la coppia è stata ufficializzata come testimonia lo splendido anello che lei porta al dito”. La showgirl romperà il silenzio ora che l’indiscrezione è diventata sempre più insistente? Sui social in tanti sperano di saperne presto di più e si chiedono se Michelle Hunziker romperà il silenzio sulla sua vita privata. “Ho 46 anni, non credo che la mia vita sia finita. Non sto cercando una relazione ma se arrivasse ne sarei felice. Certo, chi si prende me si accolla un bel carrozzone con tre figli, un nipote, due ex mariti”, aveva dichiarato alcuni mesi fa.