Michelle Hunziker e Alessandro Carollo presentati da un amico vip: di chi si tratta

Michelle Hunziker si è finalmente decisa a uscire allo scoperto con il fidanzato Alessandro Carollo che, secondo indiscrezioni, le sarebbe stato presentato da un suo amico vip.

Michelle Hunziker e Alessandro Carollo: chi li ha presentati

Michelle Hunziker e Alessandro Carollo hanno ufficializzato la loro liaison scambiandosi due romantiche dediche via social e, tra i commenti ricevuti via social, è spuntato anche quello di Jonathan Kashanian, a cui Carollo ha scritto: “Grazie amico Cupido”. Sarebbe stato dunque l’ex volto dell’Isola dei Famosi a presentare per la prima volta la showgirl all’osteopata romano, che oggi fanno coppia fissa.

Sui social Alessandro Carollo ha voluto manifestare tutto il suo amore alla showgirl scrivendo: “Sei arrivata senza chiedere permesso, senza bussare. Hai travolto e stravolto tutto nel modo più bello che potessi immaginare. Un uragano di luce, amore e vita. Quel sorriso che trasmette sempre positività, anche quando siamo in moto, è buio e piove… un angelo biondo, un dono dal cielo, uno spettacolo! Come ti dico sempre… NA PALLA DE FOCO”.

Secondo indiscrezioni i due farebbero coppia fissa già da diversi mesi, ma la loro storia sarebbe diventata ufficiale solo nelle ultime settimane. In tanti tra i fan dei social sono impazienti di saperne di più e si chiedono se la showgirl romperà il silenzio.