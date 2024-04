A distanza di qualche giorno dalla rottura con Michelle Hunziker, Alessandro Carollo ha rotto il silenzio. Le parole dell’ortopedico non sono piaciute molto ai fan della conduttrice svizzera.

Alessandro Carollo: lo sfogo dopo l’addio a Michelle Hunziker

La rottura tra Michelle Hunziker e Alessandro Carollo continua a far discutere. I due sembravano innamoratissimi, poi, dall’oggi al domani, si sono detti addio. Nelle ultime ore, l’ortopedico ha rotto il silenzio, ma le sue parole non hanno fatto impazzire i fan della conduttrice svizzera.

Le parole di Alessandro Carollo

Tramite i social, Alessandro si è lasciato andare ad un piccolo sfogo. Quest’ultimo non è farina del suo sacco, ma è una citazione del libro Le pagine della nostra vita di Nicholas Sparks. Si legge:

“Non sono una persona speciale. Sono un uomo normale con pensieri normali e una vita normale. Non ci sono monumenti dedicati a me, il mio nome sarà dimenticato. In una cosa sono riuscito in maniera assolutamente eccezionale. Ho amato una donna con tutto il cuore, e tutta l’anima per me questo è sempre stato sufficiente”.

Alessandro Carollo: i fan di Michelle Hunziker non apprezzano le sue parole

Lo sfogo di Alessandro Carollo non è stato apprezzato dai fan della Hunziker. In molti hanno letto la citazione di Nicholas Sparks come una frecciatina alla conduttrice svizzera, per dire che l’ortopedico non si è mai sentito abbastanza. Al momento, Michelle non ha replicato alle parole dell’ex fidanzato.