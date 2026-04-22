Capire l'arricchimento dell'uranio e i tempi necessari per armarsi

Negli ultimi anni la discussione internazionale sull’Iran è ruotata spesso attorno alla capacità di Tehran di trasformare il suo programma nucleare da civile a militare. A livello tecnico, la questione centrale è l’arricchimento dell’uranio: un processo che separa isotopi per aumentare la percentuale di U‑235, l’unico in grado di sostenere una reazione a catena.

Politicamente, ogni passo di arricchimento viene esaminato alla luce di accordi come il JCPOA e del Trattato di non proliferazione (NPT), che cercano di bilanciare il diritto all’energia nucleare con la prevenzione delle armi.

Per valutare il rischio reale bisogna mettere insieme più elementi: le caratteristiche dell’uranio estratto, le macchine usate per arricchirlo, le scorte esistenti e la logistica che supporta impianti sotterranei come Fordow e Natanz.

Secondo le stime pubbliche, l’Iran possiede attualmente una riserva di circa 440 kg di uranio arricchito al 60%, una soglia che rende la trasformazione a uranio da guerra (~90%) tecnicamente più rapida rispetto alla fase iniziale di raffinazione.

Che cos’è l’uranio e come si trasforma in combustibile

L’uranio è un metallo denso e radioattivo presente naturalmente in rocce e suolo; per diventare utile in un reattore o in un’arma deve essere estratto e trattato.

Il minerale viene inizialmente trasformato in una massa concentrata nota come yellowcake, poi in composti fluorurati e infine in uranio esafluoruro (UF6), che a temperatura moderata diventa gas e può quindi essere sottoposto ad arricchimento. Questa sequenza chimica — dalla roccia al gas — è fondamentale perché senza il passaggio al UF6 non è possibile utilizzare le centrifughe per separare gli isotopi.

Forme intermedie e uso finale

Durante la lavorazione si ottengono vari prodotti: il yellowcake (polvere concentrata), il tetrafluoruro e il esafluoruro che, una volta arricchito, viene riconvertito in diossido di uranio (UO2) e infine compresso in pastiglie da inserire nelle barre per i reattori. Ognuno di questi passaggi richiede impianti e competenze specifiche: la presenza di tecnologia e know‑how rende più agevole la transizione tra uso civile e, se voluto, uso militare.

Il processo di arricchimento e le macchine che lo fanno

L’obiettivo dell’arricchimento è aumentare la percentuale di U‑235 rispetto a U‑238. Questo si ottiene convertendo l’uranio in UF6 e alimentando serie di cilindri rotanti chiamati centrifughe. Ciascuna centrifuga fornisce solo una piccola separazione: per raggiungere concentrazioni commerciali o militari il gas passa attraverso molte centrifughe collegate in sequenza, dette cascade. La quantità di lavoro richiesta è misurata in SWU (separative work units), l’unità che quantifica lo sforzo energetico e tecnico per separare gli isotopi.

Centrifughe iraniane e capacità produttiva

Esperti esterni hanno stimato che Iran disponga di centrifughe avanzate come le IR‑6 e migliaia di macchine più datate. Studi hanno indicato l’esistenza in passato di almeno 10 cascade da 174 IR‑6 ciascuna (circa 1.740 unità). Con una capacità stimata di circa 900‑1.000 SWU all’anno per questi impianti, il salto da uranio naturale (~0,7%) a concentrazioni intermedie come il 60% richiede ordini di grandezza maggiori rispetto al passaggio finale fino al 90%; una volta raggiunto il 60% però, il tempo necessario per arrivare al 90% può ridursi a poche settimane, perché il lavoro di separazione residuo è molto minore.

Tempi, rischi e quadro internazionale

Traducendo i numeri in scenari pratici, una riserva di circa 440 kg al 60% rappresenta una base tecnica che, se ulteriormente arricchita e riconvertita in metallo, potrebbe teoricamente servire per più ordigni a bassa tecnologia. Non è però solo una questione tecnica: la collocazione delle scorte (molte sono sotterranee), la protezione degli impianti e il controllo delle catene di fornitura influenzano la fattibilità di un programma militare. Inoltre, misure come il downblending (diluire materiale fino al 20%) possono ridurre sensibilmente la pressione politica e tecnica.

Accordi e contesto politico

Il JCPOA del 2015 aveva fissato limiti all’arricchimento (3,67%) in cambio di alleggerimenti sanzionatori; gli Stati Uniti si ritirarono dal patto nel 2018, con ricadute sulle pratiche iraniane. L’NPT riconosce il diritto all’uso pacifico dell’energia atomica ma richiede garanzie per prevenire scostamenti verso l’armamento. Sul piano globale, nove Stati possiedono arsenali nucleari e, secondo la Federation of American Scientists, esisteva un totale di circa 12.187 testate all’inizio del 2026. Nel valutare il rischio è dunque necessario mettere insieme dati tecnici, capacità industriali e decisioni politiche: nessuno di questi elementi da solo definisce il percorso verso una bomba.