Prima di diventare famoso Mahmood ha lavorato per un'estate come istruttore di aquagym

Mahmood è una delle voci più iconiche del panorama musicale attuale italiano. Ma non è sempre stato così. Prima di diventare famoso, il cantante faceva un lavoro ben diverso.

Il primo lavoro

Racconta Mahmood, nome d’arte di Alessandro Mahmoud, il suo lavoro prima della celebrità in un’intervista per RTL 102.5. Confessa in radio che prima di realizzare il suo primo album discografico ha lavorato un’estate come cantante nei villaggi turistici, mentre la mattina si occupava di tenere lezioni di aquagym.

Il successo

Mahmood nasce nella periferia di Milano da madre italiana e padre egiziano. La svolta nella sua vita arriva nel 2012 quanto partecipa a X Factor nella squadra di Simona Ventura. Negli anni poi inizia a collaborare con numerosi artisti come Elodie, Michele Bravi e Gue Pequeno. La vera consacrazione arriva però nel 2019 quando vince il Festival di Sanremo con la canzone Soldi in cui racconta il difficile rapporto con il padre. Vittoria che viene replicata nel 2022 quando canta Brividi al fianco di Blanco.