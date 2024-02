Alessandro Borghi nudo in Supersex: il commento di Siffredi

Alessandro Borghi nudo in Supersex: Siffredi si complimenta per le sue "doti"

Alessandro Borghi nudo in Supersex: il commento di Rocco Siffredi sul "coso" è esilarante.

Alessandro Borghi apparirà nudo nella nuova serie tv di Netflix intitolata Supersex. A divertire i fan è stato il commento di Rocco Siffredi, che si è complimentato con lui per le sue “doti”.

Con un video reso pubblico da Netflix, Alessandro Borghi e Rocco Siffredi si sono divertiti a rispondere alle domande dei fan. L’attore è protagonista della nuova serie tv Supersex e in alcune scene apparirà del tutto nudo, come mamma l’ha fatto. Il re del cinema a luci rosse si è complimentato con lui per le sue “doti”.

Rocco Siffredi assicura: Borghi nudo non deluderà

Dopo che Borghi ha confermato che in Supersex apparirà nudo, “con il coso” ben visibile. Siffredi, a questo punto, ha aggiunto:

“Lo vedrai… e non ti deluderà“.

Alessandro ha replicato: “Oh ragazzi, questa è l’approvazione del maestro“.

Supersex con Alessandro Borghi: di cosa parla?

La serie tv Supersex, con protagonista Alessandro Borghi, è liberamente ispirata alla vita di Rocco Siffredi. La sinossi recita: “Questa è la storia ispirata a fatti realmente accaduti di come Rocco Siffredi ha lasciato la vita in provincia per diventare la più grande pornostar al mondo”. La produzione, composta da sette episodi, approderà su Netflix il 6 marzo 2024.