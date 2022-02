Sul web circolano le immagini della prima esibizione di Mahmood, quando aveva solo 15 anni. Il video ha emozionato tutti i suoi fan.

Mahmood, sul web le immagini della prima esibizione a 15 anni

Mahmood è uno degli artisti del momento.

Dopo la sua seconda vittoria a Sanremo, insieme a Blanco, con il brano Brividi, sul web è circolato un video della sua prima esibizione quando aveva 15 anni. Mentre i due artisti si preparano per l’Eurovision Song Contest, il web si lascia emozionare da queste immagini. Il video è stato condiviso da Andrea Cerati, presidente della scuola di musica Musicopoli, dove il cantante ha studiato tra il 2006 e il 2008.

Mahmood a 15 anni, Cerati: “Come l’ho conosciuto”

Andrea Cerati ha spiegato a Fanpage.it come ha conosciuto Mahmood. Alessandro era andato in quella scuola nel 2006 insieme alla sua mamma, per chiedere informazioni. Cerati li ha accolti e ha spiegato che la donna gli ha parlato di suo figlio, che voleva cantare e amava la musica. Lui le ha dato i consigli che si danno a tutte le mamme con figli con grande talento. “Alessandro ha frequentato per un paio di anni, seguendo materie come tecnica vocale, lettura della musica e coro” ha spiegato il direttore.

Mahmood, Cerati: “Ho visto voglia di fare, entusiasmo e originalità”

“Le prime volte l’ho visto molto spigliato, ma specialmente con voglia di fare, che è la cosa fondamentale. E poi gli ho visto entusiasmo e originalità, soprattutto” ha spiegato Andrea Cerati, parlando di Mahmood. “Cosa mi piace dell’artista che è diventato oggi? Mi piace molto la sua originalità, perché quando lo ascolti può piacere o meno ma lo riconosci subito. Lo ascolti e dici: è lui, non imita nessuno” ha dichiarato il direttore.