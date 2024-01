Nuova avventura televisiva per Adriana Volpe. Viale Mazzini l’ha ingaggiata per un nuovo programma che andrà in onda su Rai2. Vediamo la data d’inizio, il tipo di format e tutti i dettagli.

Adriana Volpe debutta su Rai 2 con un nuovo programma

Stando all’indiscrezione lanciata da TvBlog, Adriana Volpe è pronta per debuttare su Rai2 con un nuovo programma. Salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, il format dovrebbe chiamarsi Dr. Job e, come suggerisce il titolo, riguarderà il mondo del lavoro. E’ una specie di reality, che vedrà tre persone disoccupate mettersi in gioco, un imprenditore disposto ad aiutarli e tre aziende pronte ad assumerli.

Adriana Volpe su Rai2 con Dr. Job: quando inizia?

Il nuovo programma di Adriana Volpe dovrebbe essere stato ideato dalla stessa conduttrice. Lo scopo è quello di raccontare il complicato mondo del lavoro italiano. A vestire i panni di Dr. Job dovrebbe essere l’imprenditore e formatore Leonardo Leone. Il format dovrebbe debuttare sabato 13 gennaio su Rai2, dalle ore 9:45 fino alle 10:30.

Adriana Volpe torna in Rai da protagonista

Per Adriana il nuovo programma è un vero e proprio ritorno in Rai da protagonista. Dopo l’affaire con Giancarlo Magalli ai Fatti Vostri, ha fatto le valigie per traslocare prima a Mediaset e poi a Tv8. Richiamata a Viale Mazzini come opinionista di Bella Ma’ di Pierluigi Diaco, la Volpe ha finalmente la possibilità di tornare davanti alle telecamere nei panni di conduttrice.