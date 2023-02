Adriana Volpe contro Blanco: "Entrato da vincitore e uscito inqualificabile"

Nonostante le scuse, lo show di Bianco al Festival di Sanremo 2023 continua a far discutere.

Contro di lui anche Adriana Volpe, che ha commentato la sua “distruzione” con parole al vetriolo.

Ospite di Bella Ma’, Adriana Volpe ha commentato la performance di Blanco al Festival di Sanremo 2023. La scena vandalica sul palco dell’Ariston è “inqualificabile” e non può essere in alcun modo giustificata. Ha esordito:

Adriana ha proseguito:

“Nemmeno l’atleta che si ritira, proprio inqualificabile. Entrato con gli applausi e uscito con i fischi. Ma perché un giovane si ritrova a distruggere? Perché un giovane si ritrova a distruggere quando un’ora prima ai telegiornali vediamo la distruzione di un terremoto. Oggi non si può proprio far passare questo messaggio. Poi ha fatto un errore quando Amadeus l’ha chiamato sul palco per chiedere il perché di quei gesto. Lui ha detto ‘io non sentivo’. La frase peggiore è quando ha detto ‘ho fatto così perché mi volevo divertire’. Distruggere non è divertimento e non può passare questo messaggio. Lo dico ai giovani: ‘noi non possiamo provare piacere nel vedere distruggere, dobbiamo provare piacere nel costruire’. Lui ha costruito una carriera pazzesca. Lui adesso deve rinascere dalle ceneri”.