Verissimo, Adriana Volpe parla della fine del suo matrimonio e del GF Vip

Ospite della puntata di sabato 8 ottobre 2022 di Verissimo, la conduttrice ed ex opinionista del GF Vip, Adriana Volpe, si è raccontata in un'intervista.

Adriana Volpe si è raccontata a Silvia Toffanin in un’intervista rilasciata a Verissimo, che è andata in onda nel pomeriggio di sabato 8 ottobre 2022. Ecco cosa ha raccontato la conduttrice ed ex opinionista del Grande Fratello Vip sulla sua vita privata e non solo.

Adriana Volpe parla del suo ex marito e della fine del suo matrimonio: “È stata dura”

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Adriana Volpe ha parlato della fine del suo matrimonio con Roberto Parli e a tal proposito ecco cosa ha rivelato:

“È stata dura, è stato un anno difficile, tutto in salita, dove molte volte ti fermi e cerchi di capire cosa potresti fare per migliorare le cose e dove ti senti impotente, cerchi di capire chi ti può aiutare a superare un percorso che senti tutto in salita. Però ho la coscienza a posto. Alla fine pensi all’amore per la bambina e all’amore per te stessa”.

Adriana Volpe sulla sua attuale situazione sentimentale: “In questo momento sono single”

Silvia Toffanin, nel corso dell’intervista ad Adriana Volpe, ha chiesto alla conduttrice ed ex opinionista del GF Vip, se allo stato attuale c’è qualcuno che la fa sorridere e le fa battere il cuore a parte la piccola Gisele, sua figlia.

Ecco cosa ha dichiarato Adriana Volpe a riguardo:

“Una volta cercavo il principe azzurro, oggi no. Oggi penso che ho già il mio castello, che io sono già la regina del mio castello e quindi non voglio un principe che mi prenda e mi porti via. Io voglio un re accanto a me, una persona che sappia rispettare i miei tempi e che sia un valore aggiunto nella mia vita. Io cerco un compagno di vita, in questo momento non sono innamorata, però chissà magari arriverà qualcuno un giorno”.

Adriana Volpe sul ruolo da opinionista al GF Vip: “Mi manca tantissimo”

Nel corso dell’intervista rilasciata a Verissimo, Adriana Volpe ha parlato del Grande Fratello Vip ed in particolare della sua esperienza da concorrente e poi di quella da opinionista:

“Mi manca, ma mi manca perchè sono un’appassionata di quel programma e poi quel programma mi ha dato tantissimo, io lo porto davvero nel cuore, forse perchè l’ho vissuto dentro la casa ed era il 2020, quando è nata la pandemia, poi ho avuto anche il privilegio di fare l’opinionista e di vedere anche tutto il retro. È un programma che mi ha fatto assaporare per la prima volta la libertà di potermi esprimere”.

Adriana Volpe, come è noto, è stata sostituita come opinionista da Orietta Berti e a tal proposito ecco cosa ha dichiarato l’ex opinionista sulla questione: