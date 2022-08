Adriana Volpe sul GF Vip, Signorini e Bruganelli: la conduttrice si toglie qualche sassolino dalle scarpe.

Adriana Volpe ha finalmente vuotato il sacco sul GF Vip, Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli. Dalla mancata riconferma come opinionista al rapporto con la signora Bonolis, passando per il motivo che l’ha spinta a rifiutare il ruolo di Vippona.

Intervistata da Fanpage, Adriana Volpe si è tolta parecchi sassolini dalle scarpe. L’argomento ‘caldo’, neanche a dirlo, è il GF Vip 7 che l’ha vista perdere il ruolo di opinionista. La conduttrice ha spiegato che, in un primo momento, Alfonso Signorini non aveva riconfermato né lei e né tantomeno Sonia Bruganelli. I primi giorni di giugno, però, il presentatore del reality più spiato d’Italia l’ha chiamata per proporle il ruolo di concorrente.

Adriana è rimasta senza parole. Ha raccontato:

“All’inizio non eravamo state riconfermate entrambe, né io e né Sonia Bruganelli. Poi, i primi di giugno, mi ha stupito moltissimo la richiesta di entrare nuovamente nella casa come concorrente. Ho ricevuto una telefonata da Alfonso che mi diceva: ‘Io ho le idee molto chiare, vorrei Sonia Bruganelli come opinionista e te dentro la casa’”.

Perché Adriana Volpe ha rifiutato il ruolo di concorrente?

La Volpe ha compreso i motivi della richiesta di Signorini, ma è rimasta “spiazzata“. Il conduttore, infatti, conosce la sua “storia personale e familiare” e sapeva che in questo momento non avrebbe mai potuto partecipare al GF Vip.

Adriana ha ammesso:

“Da lui, mai mi sarei aspettata una proposta del genere. Sa che da quando sono separata, mia figlia può contare solamente su di me. Sa che è tutto sulle mie spalle, è impensabile allontanarmi da lei per tanto tempo. (…) Aspettavo la telefonata di Alfonso, ma per essere riconfermata come opinionista e non per rientrare nella casa come concorrente”.

Adriana, quindi, ha rifiutato di diventare Vippona perché “professionalmente e umanamente per me è inaccettabile”.

Cosa pensa davvero di Sonia Bruganelli?

La Volpe si è tolta qualche sassolino dalle scarpe anche nei riguardi della Bruganelli.

Sonia aveva rifiutato di tornare al GF Vip come opinionista, ma ha cambiato idea. Cosa ne pensa? Adriana non ha alcun dubbio:

“Su Sonia rimango basita, posso solo dire che è un mostro di coerenza (ride, ndr). All’inizio ha sputato nel piatto dove mangiava. Anche durante l’edizione che abbiamo fatto insieme si è lamentata di non volere stare lì, che le pesava, di non vedere l’ora di tornare a fare il suo lavoro. (…) C’è anche chi dice che abbia fatto carte false per essere l’unica opinionista. Sulla sua incoerenza stendo un velo. (…) Sonia si qualifica da sola per quello che è, basta seguirla e uno si fa un’opinione”.

Adriana, infine, ha sottolineato di averla invitata più volte a pranzo, ma la signora Bonolis è “troppo occupata, troppo presa“.