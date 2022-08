Sonia Bruganelli replica a Adriana Volpe: “Santi protettori? Mi risulta che…”

Sonia Bruganelli ha replicato all'ultima frecciatina inviata da Adriana Volpe nei suoi confronti.

Sonia Bruganelli ha replicato contro la frecciatina infuocata inviata contro di lei dall’ex collega Adriana Volpe.

Sonia Bruganelli contro Adriana Volpe

Ora che non sono più costrette a “convivere” nel ruolo di opinioniste al GF Vip, Sonai Bruganelli e Adriana Volpe non hanno mancato di scagliarsi frecciatine infuocate a mezzo social.

Nelle ultime ore la moglie di Paolo Bonolis ha replicato a quanto affermato sul suo conto dall’ex collega, che ha detto su di lei:

“La gente, il pubblico, sa che nella vita c’è chi va avanti per meritocrazia, chi per simpatia e chi va avanti solo perché ha alle spalle potenti santi protettori! Questa è la vita. Probabilmente a me mancano tutti e tre…Però, vedrete, vi stupirò con un bel progetto in cui credo molto, ma per ora non dico di più”.

Sonia Bruganelli dal canto suo ha replicato: “Mi risulta che Guardì sia ancora in vita”. La conduttrice ha dunque fatto riferimento a Michele Guardì, il produttore che cura numerosi programmi a cui partecipa o ha partecipato Adriana Volpe, come Scommettiamo che…?, I Fatti Vostri e Mezzogiorno in Famiglia. Tra le due ci saranno ulteriori frecciatine in futuro?

Per ora Adriana Volpe è stata definitivamente esclusa dal ruolo di opininista al GF Vip, mentre Sonia Bruganelli tornerà all’interno del programma in compagnia di Orietta Berti.