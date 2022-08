Adriana Volpe, frecciatina a Sonia Bruganelli per il GF Vip 7: le sue parole sorprendono i fan.

Adriana Volpe ha lanciato una sonora frecciatina a Sonia Bruganelli. Quest’ultima, a differenza sua, è stata riconfermata come opinionista del GF Vip 7. La conduttrice, invece, ha rifiutato di tornare nella Casa più spiata d’Italia come concorrente.

Adriana Volpe: frecciatina a Sonia Bruganelli

Come sappiamo ormai da settimane, Alfonso Signorini ha deciso di fare fuori Adriana Volpe come opinionista del GF Vip 7, mantenendo Sonia Bruganelli. Quest’ultima, al termine della sesta edizione del reality, aveva ammesso di non voler replicare l’avventura in tv, mentre la conduttrice si era detta pronta per tornare a vestire i panni di commentatrice. Eppure, il presentatore del Grande Fratello ha deciso di tenere la moglie di Paolo Bonolis e di sostituire Adriana con Orietta Berti.

La Volpe, ovviamente, non ha gradito la cosa e, intervistata dal settimanale Nuovo, ha sganciato una frecciatina alla rivale.

Le parole di Adriana Volpe

Adriana, senza giri di parole, ha tuonato:

“Sonia Bruganelli? La gente, il pubblico, sa che nella vita c’è chi va avanti per meritocrazia, chi per simpatia e chi va avanti solo perché ha alle spalle potenti santi protettori! Questa è la vita. Probabilmente a me mancano tutti e tre… Però, vedrete, vi stupirò con un bel progetto in cui credo molto, ma per ora non dico di più”.

La Volpe ha il dente avvelenato e non lo nasconde. Anche se non farà parte del cast del GF Vip 7, la vedremo in una nuova avventura in tv.

Adriana Volpe: la nuova avventura in tv

Adriana non ha potuto svelare molto del nuovo progetto che la riporterà in televisione, ma stando alle indiscrezioni si tratta di un format che ha a che fare con il mondo della bellezza. Al suo fianco dovrebbero esserci Federico Fashion Style e Valeria Marini.

Nel frattempo, sappiamo che la Volpe ha rifiutato il ruolo di concorrente del GF Vip 7.