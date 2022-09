Al GF Vip, Orietta berti partecipa come opinionista. Ecco qual è il cachet a lei riservato per la sua partecipazione.

Orietta Berti, opinionista del GF Vip di quest’anno, ha accettato l’incarico dopo essere stata corteggiata a lungo sia da Pier Silvio Berlusconi che da Alfonso Signorini. Il motivo per il quale la cantante ha accettato, in realtà, è stato soprattutto relativo al cachet stellare che le è stato garantito.

A rivelarlo, è stata proprio lei in un’intervista per il Il Messaggero.

Gf Vip, Orietta Berti e il cachet stellare che le spetta: le cifre

Da quanto è trapelato, Orietta Berti – nell’affiancare Sonia Bruganelli come opinionista – riceverebbe un cachet che ammonta a circa 10.000 euro a puntata, da moltiplicare per almeno 50 episodi di quelli previsti, minimo, dal GF Vip 7. Si parla quindi di un totale che si aggira attorno al mezzo milione di Euro.

La stessa Berti ha ammesso di aver accettato il ruolo soprattutto per una questione economica; un’offerta che, insomma, non poteva rifiutare.

Le parole di Orietta Berti

Presa singolarmente, la cifra che riceve per ogni puntata non è clamorosa. Lo diventa, però, se si pensa alle 50 dirette previste in numero minimo. Se il reality, infatti, dovesse finire nel marzo del 2023, la Berti guadagnerebbe un totale di 500 mila euro.

La cantante ammette: “Ho accettato questo ruolo anche per i tantissimi soldi che mi daranno. Oltre a questo incarico da opinionista al Grande Fratello Vip, avrò uno show tutto mio di due puntate, di cui stiamo ancora definendo i dettagli e la messa in onda.

Sarà in occasione dei miei 60 anni di carriera, tanti quanti ne sono passati da quando è uscito il primo 45 giri: era il 1962″.