Gigi d'Alessio parla della ex Anna Tatangelo: "Le storie cominciano e finiscono. Spero sia felice"

“C’eravamo tanto amati”…

la storia tra Gigi d’Alessio e Anna Tatangelo è durata circa un decennio e la rottura tra i due cantanti non è stata certo indolore. Eppure a due anni di distanza molte cose sono cambiate. Il cantautore partenopeo si è rifatto una vita con Denise Esposito dalla quale è nato il quinto figlio, Francesco. Anna Tatangelo che ha avuto nel frattempo una relazione con l’attore Livio Cori, è stata confermata alla conduzione del programma Mediaset “Scene da un matrimonio”, arrivato alla sua terza stagione.

Gigi D’Alessio parla del legame con Anna Tatangelo

Il cantante, nel parlare della sua ex compagna e madre del figlio Andrea, in una intervista rilasciata al Corriere della Sera ha preferito non sbilanciarsi troppo, tanto che ha affermato che non prova amarezza per la rottura: “Eh…va bene, comunque abbiamo un figlio insieme. Le storie cominciano e finiscono, oggi sono felice, lo auguro anche a lei. No, non provo amarezza, è così che va la vita”.

“Sembrava che fossi appena sceso da un barcone”

Nel corso della sua lunga riflessione ha raccontato com’è cambiata la sua vita dopo essere approdato a Sanremo nel 2000: “Quando sono andato a Sanremo, anno 2000, sembrava che fossi appena sceso dal barcone, contro di me c’era razzismo culturale, come se potessi cantare soltanto di vicoli e sceneggiate. Che poi in Non dirgli mai c’era una sola frase in napoletano. E oggi in molti conservatori la studiano come trattato di armonia”.