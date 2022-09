Gigi D’Alessio sul palco con il figlio Francesco, Nino D’Angelo: “Uguale alla mamma”

Gigi D'Alessio ha portato il figlio Francesco sul palco per la prima volta. Secondo Nino D'Angelo è identico alla mamma Denise.

Gigi D’Alessio ha mostrato per la prima volta suo figlio Francesco, nato lo scorso gennaio dalla sua relazione con la compagna Denise Esposito.

Il cantante, a sorpresa, mentre era impegnato in una tappa del tour “Figli di un Dio Minore“, è arrivato sul palco con il bambino in braccio. Una presentazione pubblica, che ha scatenato il commento di Nino D’Angelo, collega e amico che sta partecipando allo stesso tour. “Questa è la cosa importante che vi volevo dire: lui è Francesc. Per la prima volta sul palco” ha dichiarato Gigi D’Alessio durante il concerto.

Il video è stato diffuso sui social da Denise Esposito. “Francesco è tale e quale alla mamma” ha commentato Nino D’Angelo che, raggiungendo l’amico sul palco, ha dato un bacio al piccolo.

Gigi D’Alessio e Denise Esposito: una coppia innamoratissima

La storia d’amore tra Gigi D’Alessio e Denise Esposito va a gonfie vele. La coppia è innamoratissima e nelle poche occasioni in cui i due sono stati visti insieme, tutti si sono resi conto che il loro legame è davvero molto forte.

Recentemente Gigi D’Alessio ha fatto una dedica davvero speciale alla sua compagna durante un concerto a Viggiano, nel Ponentino. “Quanti amori nascono così, ti prendono e non c’è modo di poter scappare via” ha cantato lui, guardando negli occhi Denise che lo stava seguendo dal backstage. Di Denise Esposito si sa pochissimo. Ha 30 anni, ovvero 25 anni in meno rispetto a Gigi D’Alessio, ha origini napoletane, è un’avvocatessa e tiene molto alla sua privacy.

Secondo Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, la giovane avrebbe imposto delle regole ben precise a Gigi D’Alessio per evitare di finire su tutte le copertine.