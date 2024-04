Nella puntata di The Voice del 5 aprile Gigi D'Alessio ha effettuato una battuta pungente su Sanremo che non è passata inosservata

Nella puntata di The Voice di ieri 5 aprile, dopo che la Clerici ha presentato i giudici e ha riassunto gli eventi salienti delle precedenti puntate, ha spiegato anche il modo in cui si sarebbe potuto votare il papabile vincitore di The Voice Senior: in questo momento è arrivato il commento di Gigi D’Alessio.

Gigi D’Alessio che ha preso la parola, tornado a polemizzare ironicamente sulla questione del televoto a Sanremo.

«Antonella, ricorda che qui non c’è la sala stampa, quindi i voti del pubblico valgono».

La giuria è proprio il popolo che vota, quindi vota con il cuore», ha commentato Antonella Clerici.

Il cantante ha fatto riferimento a quanto accaduto nella finale di Sanremo in cui, nonostante il pubblico avesse votato per la vittoria di Geolier, è stata poi Angelina Mango a salire sul podio grazie ai voti della sala stampa.

Il peso del televoto nella finale di Sanremo 2024

Angelina Mango ha vinto con una percentuale di voti aggregati del 40,3%, seguita dal 25,2% di Geolier.

I numeri hanno subito fatto riflettere, soprattutto se comparati a quelli mostrati durante il televoto finale, che ha pesato sul totale per il 34% e che vedeva Geolier al 60%.