Gigi D’Alessio difende Geolier e lancia una frecciatina al Festival

Durante la serata cover del Festival di Sanremo 2024, Geolier si è esibito con Gigi D’Alessio, Gué e Luché. La performance ha conquistato la classifica della serata, ma è stata fischiata dai presenti all’Ariston. Una vergogna, che il rapper ha accettato con il sorriso stampato sul volto. A prendere le sue difese è stato il cantante di Non dirgli mai.

Geolier ha conquistato il secondo posto al Festival di Sanremo 2024. Il rapper napoletano è stato criticato fin dalla prima serata e a prendere le sue difese sono stati in molti. Gigi D’Alessio, che si è esibito con lui, Gué e Luché durante la serata cover, ha detto la sua. Il cantante partenopeo ha difeso Geolier e ha lanciato una frecciatina alla kermesse musicale.

Gigi D’Alessio ha dichiarato:

“Al ragazzo è toccato lo stesso destino che per il passato ha riguardato Nino D’Angelo e me. Geolier ha vinto la serata delle cover perché la sala stampa quella sera ha votato onestamente, senza una strategia, non immaginando il grande successo del televoto. La maggior parte dei giornalisti ha poi cambiato idea, dando la preferenza nella serata finale ad Angelina Mango. La cosa naturalmente ha avuto il suo peso e così Angelina ha vinto. Sui social si vede chiaramente l’esultanza della sala stampa all’annuncio del secondo posto di Geolier. Avranno pensato: se lo facciamo vincere si scatena l’inferno. In tanti diranno che ha vinto la parte malata di Napoli, Gomorra, la camorra, che Geolier si è comprato i voti. Comunque il televoto parla chiaro: assegna il 60% a Geolier e il 16% ad Angelina. Si è mai visto un risultato simile?”.