Aurora Ramazzotti, i rapporti intimi in gravidanza: "Diseducativo dire di no"

Aurora Ramazzotti è stata intervistata da Diletta Leotta a Mamma Dilettante e per la prima volta ha svelato come sia cambiata la sua vita dopo la nascita di suo figlio Cesare.

Aurora Ramazzotti: la confessione sulla maternità

Oggi Aurora Ramazzotti è più felice che mai per l’arrivo del piccolo Cesare e a Mamma Dilettante ha confessato alcuni retroscena sulla sua maternità e sui rapporti intimi durante la gravidanza. Quando la conduttrice le ha chiesto se per lei i rapporti in gravidanza fossero un sì o un no, Aurora ha ammesso: . “Ma che domanda è? È diseducativo dire di no, lo sai? Perché fa benissimo”. Diletta Leotta allora ha replicato:

“Però ci sono delle coppie nelle quali il compagno va un po’ in ansia, si preoccupa…”, ha osservato la conduttrice, trovando il commento della sua ospite: “Certo, tutto può essere. Anche la donna non ha tanta voglia perché comunque è particolare. Di contro ci sono donne che hanno molta libido…”. Aurora a quel punto ha anche ammesso: “Io sono esattamente nel mezzo, nel senso che ero abbastanza tranquilla, cioè, si continuava… Era un periodo normale, ecco. Invece alla fine (il sesso, ndr) serve per indurre il parto. Se vuoi fare un parto naturale te lo consigliano proprio (…) Mentre all’inizio è anche un po’ sexy, particolare, diverso, alla fine è una tragedia… È caos puro. Io stimo molto gli uomini che riescono a farlo. Stimo molto Goffredo per essermi stato al fianco fino alla fine”. Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più e si chiedono se Aurora tornerà a svelare ulteriori dettagli in merito alla questione.