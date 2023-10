Guenda Goria si sposa: la proposta di matrimonio in diretta

Durante la trasmissione La Volta Buona, Guenda Goria ha ricevuto in diretta la proposta di nozze da parte del fidanzato Mirko Gancitano.

Guenda Goria: la proposta di nozze

Mirko Gancitano ha raggiunto Guenda Goria al centro dello studio de La Volta Buona e, quando la conduttrice gli ha chiesto se fossero intenzionati a mettere sù famiglia, lui ha risposto: “Assolutamente sì. Se c’è stata la proposta? Non ancora. Ci sarà molto presto. Magari anche oggi. Magari la band mi può dare una mano”.

I due convoleranno quindi presto a nozze, e in tanti tra i fan dei social non vedono l’ora di saperne di più.

Gli ultimi anni non sono stati particolarmente semplici per Guenda che, dopo una gravidanza extrauterina, è stata costretta a sottoporsi ad un delicato intervento e lei stessa ha ammesso che quindi tentare di avere naturalmente un figlio sarà per lei molto difficile. “Vi confesso che sono stata molto giù. Pare che l’unica tuba che ho non funzioni bene. Dovrei cominciare un percorso di fecondazione assistita ma ho paura”, ha svelato lei stessa ai fan dei social. In tanti sono curiosi di saperne di più e si chiedono se presto lei e Mirko Gancitano realizzeranno i loro sogni insieme.