La nuova linea di make up lanciata da Belen Rodriguez non è passata inosservata per un dettaglio molto particolare. Mascara e rossetti hanno la forma del corpo nudo della showgirl argentina.

Belen Rodriguez, nuova linea di make up: trucchi a forma del suo corpo nudo

Belen Rodriguez ha lanciato una nuova linea di make up. Si chiama Soy Rebeya e celebra la libertà e la femminilità, come anticipato da alcuni piccoli spoiler che ha voluto fare la showgirl argentina. Una linea molto particolare, che dona ai trucchi la forma del suo corpo nudo. Un modo personale per celebrare la femminilità. L’annuncio è stato fatto con un video che la vede protagonista, in cui balla il tango e si lascia truccare mentre indossa un completo total black di Maison Saintmarc con una gonna lunga e un micro crop top.

“Soy Rebeya. Lascio libera la mia fiamma, assecondo la mia libertà. Bellezza che puoi vedere, che puoi toccare, che puoi sentire – magnética. Soy Rebeya. Mírame, sono la nuova era del makeup. Libero, dove le regole le faccio io e non ho paura di farmi guardare. Rebeya è Beauty Libre” sono le parole usate da Belen Rodriguez per lanciare la sua prima collezione di make up.

Belen Rodriguez, linea make up: i prezzi

La collezione beauty di Belen Rodriguez è composta da cinque pezzi per il make up di viso, labbra e occhi. Nella collezione troviamo il correttore, l’illuminante, il mascara, il lip liner e il gloss. Ad ogni pezzo è stato dato un nome spagnolo accompagnato da “libre”, ovvero “libera”. Per quanto riguarda i prezzi si parte da una cifra di 26,90 euro per il lucidalabbra, fino ad arrivare a 39,90 euro per il balsamo illuminante per l’incarnato