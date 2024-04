Per la gioia dei fan, Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati a mostrarsi insieme. In ballo c’è il compleanno di Santiago, ma a stupire i fan è stato soprattutto l’atteggiamento del conduttore napoletano con la piccola Luna Marì.

Belen e Stefano insieme: De Martino coccola Luna

Il settimanale Chi ha paparazzato insieme Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Dopo mesi di frecciatine a distanza, gli ex coniugi si sono ritrovati per l’11esimo compleanno del piccolo Santiago. La showgirl argentina e il conduttore napoletano appaiono sereni, ma a stupire i fan è l’atteggiamento di lui con la piccola Luna, la pargola che Belen ha avuto da Antonino Spinalbese.

Belen e Stefano insieme per Santiago

Le paparazzate del settimanale Chi, oltre a mostrare Belen e Stefano sorridenti per il bene di Santiago, immortalano De Martino con la piccola Luna Marì. Tra giochi e abbracci, il conduttore napoletano prende anche la bimba sulle spalle. I fan, ovviamente, sono tornati a sperare in un loro ritorno di fiamma.

Belen e Stefano: nessun ritorno di fiamma

Per il momento, tra Belen e Stefano non c’è nessun ritorno di fiamma. Dopo mesi di silenzio, i due si sono ritrovati solo per il bene di Santiago. Ovviamente, anche Luna fa parte della famiglia e De Martino è stato sempre molto affettuoso con lei.