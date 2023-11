Alessandro Vicinanza rompe il silenzio sull'addio a Ida: "Tradimenti? Ecco la verità"

Ida Platano è tornata a Uomini e Donne come tronista e Alessandro Vicinanza ha rotto per la prima volta il silenzio sulla loro rottura.

Alessandro Vicinanza: l’addio a Ida

A quanto pare la storia tra Alessandro Vicinanza e Ida Platano è giunta al termine, e a svelarlo ci ha pensato la stessa ex dama del trono over, che è tornata a Uomini e Donne in veste di tronista. Alessandro – che aveva conosciuto proprio durante la sua precedente partecipazione allo show – ha rotto il silenzio sui motivi che lo hanno condotto a dire addio a Ida, e ha spiegato: “La decisione l’ho presa io ma era stata lei a portarmici. Mi sentivo non corrisposto nei sentimenti nell’ultimo periodo ed è per questo che ho deciso di finirla. Per quanto mi riguarda, non c’è alcun altro motivo. Inoltre, le avevo chiesto un chiarimento. Ci eravamo lasciati al telefono e intorno al 21 o 22 ottobre avrei voluto vederla per parlare ma non è stato possibile. È vero, la decisione l’ho presa io ma l’ho fatto perché non mi sentivo corrisposto“.

Alessandro ha anche smentito le ipotesi in merito a dei presunti tradimenti tra lui e Ida, e ha chiarito: “Avevo di fronte una donna che si è dimostrata innamorata fino all’ultimo. Poi è chiaro che ognuno ha i suoi tempi. Per me quella con Ida è stata una storia molto importante, una delle tre più importanti della mia vita. Non rinnego niente, però se dico che non mi sento corrisposto e che per questo intendo chiudere la nostra storia, è evidente che cerco prove del contrario. Invece nessuno ha provato a farmi cambiare idea. Se parlo di sentimenti non corrisposti, è evidente che temo sia io il solo a essere coinvolto. Me ne ha dato prova visto che dopo 15 giorni è già pronta a conoscere un’altra persona. Io, ancora oggi, non mi sento pronto ad andare nemmeno a bere un drink con un’altra. È questa la differenza“. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi? Al momento Alessandro ha fatto sapere di non essere interessato ad avere altri contatti con Ida Platano.