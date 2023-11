Ida Platano è la nuova tronista di Uomini e Donne. Un annuncio che ha lasciato senza parole i fan. Tutti sapevano di una crisi in atto con Alessandro Vicinanza, ma nessuno immaginava di rivederla in tv con questo ruolo. Anche l’ex fidanzato ha rotto il silenzio.

Uomini e Donne, Ida nuova tronista: Alessandro rompe il silenzio

E’ ufficiale: Ida Platano e Alessandro Vicinanza si sono lasciati. In caso contrario, la donna non sarebbe mai stata scelta come nuova tronista di Uomini e Donne. Grazie al video di presentazione diffuso su WittyTv e sui canali social del programma mariano, sappiamo che ha accettato di tornare in tv perché Alessandro l’ha mollata. A distanza di poche ore dalla diffusione della notizia, Vicinanza ha rotto il silenzio.

Le dichiarazioni di Alessandro Vicinanza

Stando ad una segnalazione di Deianira Marzano, una sua fonte ha parlato con Alessandro. L’ex fidanzato di Ida si è detto “amareggiato” dalla sua scelta di diventare nuova tronista di Uomini e Donne. Ha aggiunto che non ne sapeva nulla e non se l’aspettava minimamente. Per il momento, non se la sente di parlare di tutto ciò pubblicamente.

Alessandro tornerà a Uomini e Donne?

A questo punto, una domanda sorge spontanea: Vicinanza si presenterà a Uomini e Donne per corteggiare Ida? Speriamo di no, anche perché significherebbe assistere a teatrini già visti e rivisti.