Ida Platano non vuole più Mario come corteggiatore e sceglie invece di fare un'esterna con Pierpaolo

Nuovi colpi di scena a Uomini e Donne con Ida Platano che sembra pronta alla scelta. Ma questa non ricadrà forse sui due favoriti, Mario e Sergio. Qualcun altro si sta infatti facendo strada nel cuore della donna.

L’eliminazione di Mario

Ida Platano ha deciso di eliminare Mario e di non volerlo più come corteggiatore.

E il pubblico è d’accordo con lei. Tra i commenti si legge: “Più che altro a 44 anni ancora c’è il desiderio di andare il weekend in discoteca con i ragazzini? Bo.” O ancora: “Ci sta che a volte si faccia in compagnia ma a me lui sembra un ventenne! Ida hai un figlio, cerchi un uomo maturo o l’eterno Peter Pan? Bo”.

Una nuova esterna con Pierpaolo

Alcune indiscrezioni rivelano che Ida si sia divertita molto in una nuova esterna con Pierpaolo, con il quale si è creata una forte complicità.

Le anticipazioni di Blasting News però avvertono che una vecchia fiamma sta per tornare in studio: Diego Tavani, l’uomo che riuscì qualche anno fa a conquistare la tronista.