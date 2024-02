Sui social è diventato virale un video in cui si vede Dargen D’Amico che prova a salire sul palco del Festival di Sanremo mentre si stava esibendo Gazzelle. Il filmato, neanche a dirlo, è diventato virale.

Sanremo: Dargen D’Amico prova a salire sul palco mentre c’è Gazzelle

Il Festival di Sanremo 2024 è giunto a conclusione con la vittoria di Angelina Mango e la sua La noia, ma alcuni retroscena spuntano fuori soltanto adesso. Nelle ultime ore, è diventato virale sui social un video in cui si vede Dargen D’Amico che prova a salire sul palco durante l’esibizione di Gazzelle.

Dargen D’Amico: la tentata incursione fa impazzire i fan

Come mai Dargen D’amico voleva fare incursione sul palco di Sanremo 2024 durante l’esibizione di Gazzelle? Al momento non è dato saperlo, ma grazie al Dietrofestival sappiamo che il gesto del cantante è andato in scena nella prima serata della kermesse. “No, Dargen, no no!“, si sente urlare il tecnico. Il cantante di Onda Alta ha replicato: “Un ingresso un po’…“.

Sanremo: il tecnico placca Dargen D’Amico

Il tecnico di Sanremo è riuscito a bloccare Dargen D’Amico e l’esibizione di Gazzelle è andata liscia come l’olio. “Ma mi vuoi fare ammazzà“, ha esclamato il tecnico del Festival che, probabilmente, ha perso 10 anni di vita in una manciata di secondi.