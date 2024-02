Festival di Sanremo, Gazzelle arriva all'Ariston con una Panda e si esibisce sulle note di Venditti

Arrivo ad effetto per Gazzelle. Il cantante è giunto al teatro con una Panda e la scena non è passata inosservata.

Quello di Gazzelle è stato un arrivo davvero inaspettato. Il cantautore ha fatto un ingresso insolito al teatro Ariston giungendo a bordo di una Fiat Panda sul cui cofano è stato scritto: “Nota Gazzelle 04”. La scena non è passata inosservata e si è diffusa nel giro di poco tempo in rete.

Festival di Sanremo, Gazzelle si esibisce con “Notte prima degli esami” insieme a Fulminacci

Il cantautore, in questa quarta serata andata in onda venerdì 9 febbraio, ha portato con il cantante Fulminacci una sua personale versione di “Notte prima degli esami” di Antonello Venditti e contenuta nell’album “Cuore” del 1984. L’esibizione dei due giovanissimi artisti ha trovato una grande accoglienza da parte del pubblico che ha regalato un caloroso applauso. “Un bacio anche ad Antonello Venditti: Grazie che sei nato, ti vogliamo bene”, è stato il sentito ringraziamento che Gazzelle ha fatto al grande cantautore romano.

Tra il pubblico dell’Ariston anche il principe Alberto di Monaco

Le danze della prima serata sono state aperte intanto da Sangiovanni che è salit0 sul palco con la cantante Aitana. I due hanno portato il brano “Farfalle” che per l’occasione è stato cantato in lingua spagnola. Ai più non è tuttavia sfuggita la presenza del Principe Alberto di Monaco tra il pubblico che è stato salutato dal conduttore Amadeus.