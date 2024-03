Momento delicato a Uomini e Donne per Ida Platano. Stando alle anticipazioni, ha pensato di abbandonare il trono perché delusa dai suoi due corteggiatori. Solo Maria De Filippi è riuscita a farle cambiare idea.

Uomini e Donne, anticipazioni: Ida vuole abbandonare il trono

Nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, Ida Platano ha espresso la volontà di abbandonare il trono. Stando alle anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram Opinionista Social, la tronista ha dichiarato di voler lasciare il programma perché delusa dai suoi corteggiatori.

Uomini e Donne, Ida in crisi: interviene Maria

Dopo gli ultimi avvenimenti a Uomini e Donne con i suoi corteggiatori, Ida si è detta delusa. Per questo motivo non ha portato in esterna i due cavalieri e ha maturato l’idea di abbandonare il trono. Maria De Filippi si è vista costretta ad intervenire per farla ragionare.

Uomini e Donne: Ida cambia idea grazie a Maria

Maria De Filippi, che conosce la Platano da tanti anni, ha toccato le corde giuste e l’ha fatta ragionare. Alla fine della registrazione di Uomini e Donne, non a caso, Ida ha cambiato idea, decidendo di dare un’ultima possibilità ai suoi corteggiatori. Uscita dallo studio, la tronista ha condiviso una Instagram Stories di ringraziamento: “Voglio esprimere la mia più sincera gratitudine a Maria. Il tuo aiuto è stato prezioso in ogni momento. Ti voglio bene con tutto il cuore!”.