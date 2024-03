Uomini e Donne non va in onda oggi: perché salta la puntata del 22 marzo?

Brutta notizia per i fan di Uomini e Donne: oggi, venerdì 22 marzo 2024, non va in onda. Il programma di Maria De Filippi lascia spazio ad un altro format molto amato, sempre condotto dalla Regina di Canale 5.

Uomini e Donne non va in onda oggi: ecco perché

Venerdì 22 marzo 2024 salta il consueto appuntamento con Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi non va in onda oggi perché lascia spazio ad un altro format molto amato, che sta avvicinandosi alla fase del Serale. Stiamo parlando di Amici, che dà il via alla sua fase più infuocata a partire da sabato 23 marzo.

Uomini e Donne lascia il posto ad Amici

Al posto di Uomini e Donne va in onda uno speciale di Amici. La puntata inizia alle ore 14:45 e alle 16:10 lascia spazio al classico daytime. Una lunga messa in onda, quella del talent mariano, che svela le dinamiche di questa nuova edizione e presenta le squadre che si sfideranno al Serale per la vittoria.

Quando torna in onda Uomini e Donne?

Uomini e Donne salta la puntata di oggi venerdì 22 marzo e torna regolarmente in onda lunedì 25 marzo, quando dovrebbe essere mostrata la scelta di Brando.