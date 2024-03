Uomini e Donne, coppia storica in crisi per un tradimento di lei: di chi si tratta?

Stando ad un’indiscrezione dell’ultima ora, una coppia storica di Uomini e Donne starebbe vivendo una crisi profonda. Di chi si tratta? Riusciranno a superare questo momento delicato?

Uomini e Donne: coppia storica in crisi

Gli esperti di gossip Amedeo Venza e Deianira Marzano hanno lanciato un’indiscrezione che ha mandato in subbuglio i fan di Uomini e Donne. Sembra che una coppia storica del format di Maria De Filippi stia vivendo una profonda crisi a causa di un tradimento di lei.

Uomini e Donne: chi è la coppia in crisi?

Deianira e Amedeo hanno dichiarato:

“Coppia storica uscita da Uomini e Donne sarebbe in fortissima crisi per un presunto tradimento“.

La Marzano e Venza non hanno svelato l’identità degli interessati, ma i fan del programma mariano si sono lasciati andare a diverse ipotesi.

Uomini e Donne, coppia storica: le ipotesi dei fan

Secondo i fan, la coppia storica di Uomini e Donne che sarebbe in crisi sarebbe quella formata da Ursula Bennardo e Sossio Aruta. Come mai hanno fatto il loro nome? I due si sono lasciati da un po’ e nelle ultime ore lui le ha lanciato alcune frecciatine social. “Io e te non ci tradiremo mai. A scuola, a dopo amore“, ha scritto l’ex cavaliere salutando la figlia Bianca. Poco dopo ha mostrato un disegno della piccola Bianca con la scritta: “Ursula Bennardo trovati uno migliore”. Sono loro i protagonisti dell’indiscrezione di Deianira e Amedeo? Al momento non è dato saperlo.