Uomini e Donne, il ritorno dell'ex di Ida crea il caos: cos'è successo

A sorpresa dopo Ida Platano anche Alessandro Vicinanza ha deciso di tornare al dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne, dove la loro storia aveva avuto inizia.

Alessandro Vicinanza a Uomini e Donne

Alessandro Vicinanza è tornato a sorpresa ad occupare un posto nel parterre maschile del trono over di Uomini e Donne, e secondo indiscrezioni, avrebbe avuto un primo approccio con la dama Roberta Di Padua che, guarda caso, in passato si è contesa con Ida anche i sentimenti da parte del suo celebre ex, Riccardo Guarnieri.

Di recente la stessa Platano ha annunciato pubblicamente la fine della sua storia con Vicinanza ed è tornata all’interno del programma tv e, per questo, in tanti sono curiosi di sapere se i due avranno modo di confrontarsi in diretta tv. La loro storia sembrava procedere a gonfie vele fino a quando Ida, a sorpresa, non è tornata al dating show che l’ha resa famosa. “Tra noi è durata 11 mesi. Lui mi ha lasciata e io non rincorro più nessuno. Chi mi vuole mi sta accanto, chi non mi vuole, io chiudo”, aveva affermata durante il suo ritorno al programma tv. Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più e si chiedono se tra tra Alessandro e Roberta possano esserci ulteriori sviluppi.