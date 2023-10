Alessandro Basciano a Verissimo: "La sua versione sulla fine della storia con Sophie"

Alessandro Basciano sarebbe pronto a recarsi a Verissimo, dove finalmente svelerà la sua versione in merito alla fine della sua storia con Sophie Codegoni.

Alessandro Basciano: la fine della storia con Sophie

Sophie Codegoni qualche settimana fa si è recata a Verissimo svelando di aver subito dei presunti tradimenti da parte di Alessandro Basciano, padre di sua figlia Celine Blue. A quanto pare nelle prossime ore lo stesso dj si recherà nel salotto tv di Silvia Toffanin per svelare finalmente la sua verità in merito alla rottura da Sophie. Basciano ha negato con fermezza quanto dichiarato dalla sua ex fidanzata e in tanti, via social, si sono schierati dalla sua parte.

“Alla luce di quanto andato in onda nel programma Verissimo, il mio assistito, che avrebbe preferito mantenere riserbo sulle questioni personali e familiari è tuttavia costretto a chiedere una replica sui contenuti emersi. Come è noto, le verità e le versioni raccontate possono avere più sfaccettature. Prima di condannare è sempre bene sentire il suono di entrambe le campane”, ha fatto sapere il legale di Basciano, mentre lui ha aggiunto: “Sarò costretto a tirare fuori la verità con prove reali e fatti realmente accaduti nell’arco di questo tempo e testimoni e non supposizioni (…) Appena ci sarà il momento giusto dirò tutta la verità. E lì saranno ca**i amari per tutti quanti”. Sui social in tanti sperano di saperne presto di più.