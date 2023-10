Dopo mesi difficili, in cui le voci di crisi li hanno riguardati un giorno sì e l’altro pure, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati. Ad annunciare ai fan la decisione è stata l’ex tronista di Uomini e Donne.

La storia d’amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano è giunta al capolinea. A distanza di qualche mese dalla nascita della piccola Celine, venuta alla luce nel mese di maggio 2023, l’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato che la relazione è finita. Stando alle sue parole, si sono lasciati perché il padre di sua figlia ha commesso “gravi” errori.

Con un annuncio affidato ai social, Sophie ha dichiarato:

“Con profonda tristezza nel mio cuore sono qui per dirvi che la relazione tra me e Alessandro è finita. Sono successe molte cose gravi, di cui alcune scoperte solo di recente, che mi hanno portata a prendere questa decisione. Non avrei mai pensato, purtroppo, che la persona al mio fianco, nonché padre di mia figlia potesse arrivare a tanto. Non è una scelta presa a cuor leggero ma a seguito di vicissitudini che mi hanno fatto davvero male e a cui non posso passare sopra per rispetto di me stessa e della nostra bambina”.