Sophie Codegoni e Basciano, la crisi è definitiva? Il dettaglio notato dai fan

La ripetuta assenza di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano dai social ha fatto convincere i fan in una crisi tra i due e, come se non bastasse, nelle ultime ore è emerso un dettaglio che sembra confermare la questione.

Sophie Codegoni e Basciano: la crisi

Sui social sono moltissimi i fan convinti che tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sia in atto una crisi e già da tempo, in rete, si avvicendano voci in merito a una presunta lite che i due avrebbero avuto difronte ad altre persone. Come se non bastasse, da alcune settimane a questa parte Celine non sembra più indossare l’anello di fidanzamento che Basciano le avrebbe regalato un anno fa, e con cui l’avrebbe chiesta in sposa durante il Festival di Venezia. I due avevano promesso che si sarebbero sposati dopo la nascita della figlia Celine, ma al momento l’ipotesi sembra essere sfumata e i due, da tempo lontani dai social, non hanno voluto dare spiegazioni ai loro fan.

Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli? Al momento in tanti sperano di saperne presto di più e si chiedono se i due ex volti del GF Vip romperanno finalmente il silenzio svelando la verità al suo pubblico social.