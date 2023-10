Quella che agli occhi dei fan appariva come una bellissima storia d’amore, era in realtà una una relazione tossica. Stiamo parlando dell’unione tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. La ragazza, ospite di Verissimo, ha confessato che lui le ha anche “tirato uno schiaffo“.

Sophie Codegoni: Alessandro Basciano le ha “tirato uno schiaffo”

Qualche settimana fa, Sophie Codegoni ha annunciato la fine della sua relazione con Alessandro Basciano. L’ex tronista di Uomini e Donne ha poi rilasciato un’intervista a Verissimo, in cui ha rivelato che la love story è giunta al capolinea a causa di una serie di tradimenti. “‘Sono la sua ex, abbiamo passato tre giorni a Ibiza’. Ho i video, le foto, lui che le chiede di non postare niente perché la sua ex, che sarei io, è pazza. Le ha pagato i voli, la trattava come se fosse la fidanzata e me come l’amante. Di tutti i tradimenti è il più subdolo“, ha raccontato Sophie su una delle tante scappatelle di Basciano. La cosa più schifosa che ha fatto Alessandro, però, è un’altra: le ha tirato “uno schiaffo” per gelosia.

La confessione di Sophie Codegoni

Sophie ha sopportato i tradimenti di Basciano, ma quando lui le ha messo le mani addosso ha capito di dover mettere fine a quella relazione tossica. Sempre nel salottino di Verissimo, la Codegoni ha raccontato:

“Mi ha tirato uno schiaffo perché un altro ragazzo che era anche suo amico, mi ha accompagnata a farmi i capelli. (…) Non gli posso permettere di farmi passare per la cattiva”.

Sophie Codegoni non crede alle lacrime di Basciano

Considerando che Basciano è stato ospite di Verissimo per tentare di riconquistarla, la Codegoni ha voluto mettere le cose in chiaro. Ha raccontato:

“Viene fa il pianto e poi io sono la cattiva che non gli fa vedere la bimba. La bambina può vederla quando vuole ma senza di me. Quel pianto non mi ha stretto il cuore, se lo dicessi sarei bugiarda. Io sono innamorata di lui ma quel pianto l’ho visto troppe volte, non mi fa più effetto”.

Dopo i tradimenti e lo schiaffo, Sophie non vuole più avere niente a che fare con Alessandro.