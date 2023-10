In replica a quanto detto da Sophie Codegoni a Verissimo, Alessandro Basciano ha detto la sua verità nel medesimo studio.

Le parole di Sophie Codegoni a Verissimo hanno indignato il pubblico, in particolare quelle sul tradimento di Alessandro Basciano, padre di sua figlia. Parole sconcertanti anche quelle riguardanti il momento del parto, ma il ragazzo ha detto la sua verità.

La relazione fra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Ha fatto sognare la storia fra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, sbocciata al Grande Fratello e consolidata con la nascita della piccola Celine Blu. Poi però è successo qualcosa: l’ennesimo tradimento di lui ha portato la ragazza a porre fine alla relazione.

Raccontando i dettagli di come si sono lasciati, ha parlato dei tre giorni che Alessandro Basciano ha trascorso a Ibiza con una ex fidanzata, poi della poca empatia di lui nel momento del parto, tanto da addormentarsi mentre lei dava alla luce la bambina.

Insomma una storia nata fra mille polemiche e terminata ora che la piccola Celine ha poche settimane di vita.

Ma Sophie non si è risparmiata nello studio di Verissimo e ha raccontato anche di gelosie, mancanze di rispetto e un carattere difficile. Alessandro Basciano ha replicato.

La versione di Alessandro Basciano a Verissimo

“Sophie ha dato una versione impostata perché lei è plagiata. Io sono pazzo di lei, non dormo la notte e non riesco nemmeno a vedere la bambina come vorrei”.

In merito al momento del parto ha detto di essersi allontanato perché nella struttura privata dove Celine è nata, una sola persona alla volta poteva stare in stanza da Sophie e quindi ha lasciato spazio ai suoi genitori.

Poi parla di chat con stregoni e cartomanti, insomma una versione completamente diversa di quella della ex fidanzata.