Verissimo, Sophie Codegoni sulla rottura con Basciano: "Mi ha tradita. Mi sono sentita annullata"

Il loro legame era nato tra le mura della casa del Grande Fratello nella sesta edizione, poi la nascita di una bambina pochi mesi fa, Celine, ma ora la loro storia è giunta al capolinea. L’influencer Sophie Codegoni, nel salotto di Verissimo dove è stata ospite di Silvia Toffanin, ha raccontato tutto ciò che c’è stato dietro alla fine della relazione con l’ex coinquilino, Alessandro Basciano: “Le cose tra di noi non andavano già da un mese”, ha spiegato Codegoni.

Verissimo, Sophie Codegoni parla della rottura con Alessandro Basciano

La rottura tra Sophie e Alessandro era stata preceduta da una crisi, tanto che, già nei passati mesi, l’influencer aveva ricevuto già delle segnalazioni secondo le quali Basciano l’avrebbe tradita, fino a quando durante l’ultimo mese di gravidanza non le è arrivato un messaggio da una ragazza: “Mi scrive la ragazza della foto. Si presenta come la sua ex e mi dice che hanno passato tre giorni a Ibiza. Io ho foto e video di loro insieme, in camera, in macchina”.

Codegoni: “Non lo voglio più vedere”

L’influencer ha proseguito nel racconto non mandandole certo a dire, tanto da precludere ogni eventuale possibilità di un ritorno di fiamma: “Non lo voglio più vedere, è finita. Chi ti ama non ti tratta così, non ti dice quelle parole”. Ha infine spiegato: “Io ero pronta a ricominciare. A quel punto lui mi fece vedere una foto in aeroporto, dicendomi che nei giorni precedenti era stato a Ibiza per lavoro – mentre a me in quei giorni disse che era a Milano a piangere per me – e che, se fosse uscito quello scatto, la ragazza nella foto era una turista inglese che gli stava chiedendo informazioni”.