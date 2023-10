A distanza di appena una settimana, Sophie Codegoni è tornata nello studio di Verissimo: l’ex gieffina e Bonas di Avanti un altro è nuovamente ospite di Silvia Toffanin per rilasciare una seconda intervista e per rispondere alle dichiarazioni di Alessandro Basciano sulla fine della loro relazione.

Intervista Sophie Codegoni a Verissimo, la risposta ad Alessandro Basciano

Sophie Codegoni, nel pomeriggio di domenica 22 ottobre, è di nuovo a Verissimo per rispondere alle lacrime di Alessandro Basciano. Il modello, infatti, è stato ospite della Toffanin nel pomeriggio di sabato 21, ha raccontato la sua versione dei fatti rispetto alla fine della love story con Sophie.

Quanto la Codegoni ha fatto il suo ingresso nello studio di Verissimo a distanza di una settimana dall’ultima intervista rilasciata, la conduttrice ha chiesto alla sua ospite come stesse. “A distanza di una settimana ti dico che sono dentro un vortice, a momenti mi sento leggera a momenti dico che è tosta. Ovviamente ho visto l’intervista di Alessandro ed ero sicura che, conoscendolo, non ammettesse di aver sbagliato. Però ha toccato dei tasti troppo delicati”, ha detto la ragazza. “Quando ho visto quel pianto non mi si è stretto il cuore, ho visto l’Alessandro che conosco. Io tutt’ora lo amo, ma quel pianto non mi fa effetto perché di quei pianti ne ho visti tantissimi. Ogni volta che prendevo una decisione lui piangeva, io dicevo ‘ok riproviamoci’, ma quante volte devo farlo?”.

Dalle lacrime al tradimento

Tornando sul tema del tradimento, invece, l’ex gieffina ha precisato: “Quando l’ho scoperto lui ha cambiato almeno quindici versioni. Lei (fa riferimento alla ragazza di Ibiza, ndr) mi ha mandato foto di lei in stanza con Alessandro. Ho video di lui che si avvicina alla bocca di lei mentre si strusciava in discoteca. […] Quando Alessandro dice ‘lei era ancora innamorata di me’, lo penso anche io e questo mi fa ancora più arrabbiare perché ha preso in giro due donne, non solo una”.

La Codegoni, poi, ha nuovamente ribadito che il “tradimento è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso”. “Se questa ragazza è in cerca di pubblicità? L’ho pensato”, ha risposto alla Toffanin che le chiedeva se avesse valutato l’ipotesi che tutta la storia fosse una montatura. “Ma in ogni versione ci vedevo un tradimento. Il viaggio a Ibiza? Alessandro sapeva benissimo che avrebbe trovato là Luz Macabello, ho visto messaggi di lui che le scriveva ‘sto arrivando a Ibiza’, non è stato incastrato dal suo manager, Alessandro sapeva tutto”.