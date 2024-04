Anita Olivieri e Alessio Falsone sono una delle coppie uscite dall’ultima edizione del GF: tra loro e Beatrice Luzzi non scorre buon sangue

Nelle scorse ore, i due ex gieffini, Anita Olivieri e Alessia Falsone, si sono divertiti a mostrare ai fan la loro giornata e arrivati in una nota caffetteria hanno lanciato una frecciatina a Beatrice Luzzi, non apprezzata dai suoi fan.

Il gesto di Anita Olivieri sui social

Tra le due ex gieffine, Anita e Beatrice, non c’è mai stata simpatia e raramente hanno condiviso la stessa opinione, ma gli scontri continuano anche fuori dalla casa più spiata d’Italia.

Anita e il fidanzato Alessio Falsone erano insieme in uno Starbucks: chi frequenta il locale è a conoscenza che quando al banco dei caffè consegnano la bevanda, scrivono sempre il nome del cliente. Il ragazzo milanese ha pensato di fare uno scherzo ad Anita che quando è andata a ritirare il suo mocaccino, sul bicchiere di plastica ha letto: “Beatrice“. Lei, successivamente, ha immortalato lo scherzo condividendo un video su Instagram.

Il commento dei fan di Beatrice dopo la pubblicazione del video

La rivolta dei fan sui social:

«Anita che pensava che una volta uscita dalla casa sarebbe stata sommersa dai fan… in pasticceria la vedono e non sanno nemmeno che non si chiama Beatrice».

Un altro profilo su X ha condiviso il video e ha aggiunto: