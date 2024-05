Europee: Picierno (Pd), 'Nato? Alleanza atlantica non in discussione'

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – “Io penso che l’Alleanza atlantica non sia affatto in discussione. Molto più autorevolmente di me lo ha ribadito in tante occasioni anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, spiegando che la Nato è stata la principale garanzia di stabilità e soprattutto di pace per Italia e per l’Europa nel corso di questi anni. Credo, infine, che vada rafforzata e potenziata con un rapporto più stringente tra la Nato e l’Europa stessa”. Così Pina Picierno, europarlamentare uscente e candidata del Pd alle europee nella circoscrizione Italia meridionale, intervenuta questa mattina a L'Aria che tira su La7.