Clamorosa gaffe di Jessica Morlacchi al Grande Fratello dopo la puntata andata in onda ieri, lunedì 10 marzo 2025. Quello che ha detto la cantante romana è diventato virale. Ecco le sue parole.

Grande Fratello, la gaffe di Jessica Morlacchi è virale: cosa ha detto?

Cosa ha detto Jessica Morlacchi al Grande Fratello, dopo la puntata di ieri? Facciamo un passo indietro prima di parlare della gaffe diventata virale. Lorenzo Spolverato è stato “smascherato” da un video che mostrava come, alcuni mesi fa, avesse chiesto alla fidanzata Shaila Gatta di flirtare con Emanuele Fiori, ex concorrente, per qualche giorno, solo per fare dinamica.

Lorenzo si è giustificato spiegando che si trattava di uno scherzo, così come ha detto anche Shaila, ma le critiche l’hanno fatta da padrone. Pronta la risposta di Emanuele direttamente dallo studio del Gf dopo aver commentato l’accaduto su Instagram.

Il fisioterapista, durato poco al Grande Fratello, ha attaccato Shaila in diretta, affermando che non si sarebbe mai interessato ad una ragazza come lei e definendo Lorenzo “un ragazzino”.

La gaffe di Jessica Morlacchi, ecco cosa ha detto

Questa mattina, 11 marzo, dopo la puntata, alcuni inquilini del Gf hanno commentato l’intervento di Emanuele Fiori in diretta. “Che ridere Lele, mi hai fatto troppo ridere ieri”, ha detto Mariavittoria Minghetti. E’ qui che Jessica Morlacchi ha fatto una gaffe, diventata ormai virale. “Ma chi è Lele?”, ha chiesto la cantante. Mariavittoria l’ha subito “ripresa” e solo allora Jessica si è ricordata dell’ex coinquilino. La gaffe ha fatto già il giro del web!