Mediaset cambia i palinsesti: il Grande Fratello chiude in anticipo

Il Grande Fratello chiude i battenti il giovedì

Mediaset ha deciso di apportare modifiche significative ai propri palinsesti, annunciando la chiusura anticipata del doppio appuntamento con il Grande Fratello. Fino alla finale, prevista per il 31 marzo, il reality andrà in onda solo il lunedì, mentre l’ultima puntata del giovedì sarà trasmessa il 13 marzo. La decisione è stata comunicata da Davide Maggio sul suo blog, a sole tre settimane dalla conclusione del programma.

Ascolti in calo e flop evidente

I dati auditel parlano chiaro: l’edizione attuale del Grande Fratello ha registrato ascolti in costante calo, con un numero di puntate inferiore rispetto all’anno precedente. Quest’anno, infatti, ci saranno cinque puntate in meno rispetto alla stagione passata, che si era conclusa con il doppio appuntamento settimanale. La scelta di ridurre le puntate è stata dettata dalla necessità di evitare un ulteriore flop, considerando che il programma ha perso gran parte del suo pubblico.

Nuovi programmi in arrivo su Canale 5

In sostituzione delle puntate del giovedì, Mediaset ha deciso di trasmettere il colossal Titanic e la prima puntata della nuova miniserie “Il Turco”, con protagonista Can Yaman. Questa scelta mira a recuperare il pubblico, sfruttando l’appeal dell’attore turco, che non appare sui nostri schermi da tempo. La decisione di cambiare i palinsesti è stata presa in risposta a una stagione caratterizzata da dinamiche poco coinvolgenti e da un pubblico sempre più disinteressato.

Le ragioni dietro il flop del Grande Fratello

Le ragioni del calo di ascolti sono molteplici. Tra queste, la programmazione durante la settimana di Sanremo ha sicuramente influito negativamente. Inoltre, il pubblico ha manifestato un crescente malcontento nei confronti delle dinamiche del reality, accusando favoritismi e mancanza di punizioni. Questa edizione passerà alla storia non per i suoi successi, ma per le polemiche e le critiche ricevute. Mediaset, quindi, ha scelto di correre ai ripari, evitando di subire un ulteriore insuccesso con la diretta del giovedì.