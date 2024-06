Mo: Unrwa, 'a Gaza non c'è acqua sufficiente'

Gaza, 4 giu. (Adnkronos) - A Gaza non c'è sufficiente acqua. Lo ha scritto Unrwa su X, aggiungendo che Israele dovrebbe garantire l’accesso nella Striscia del carburante, in modo che gli impianti di desalinizzazione possano funzionare e fornire acqua alle persone."La sopravviv...

Gaza, 4 giu. (Adnkronos) – A Gaza non c'è sufficiente acqua. Lo ha scritto Unrwa su X, aggiungendo che Israele dovrebbe garantire l’accesso nella Striscia del carburante, in modo che gli impianti di desalinizzazione possano funzionare e fornire acqua alle persone.

"La sopravvivenza è una lotta. Famiglie e bambini camminano per lunghe distanze al caldo per cercare l'acqua. Le persone hanno bisogno dell’acqua per vivere. Le autorità israeliane devono garantirne l’accesso adesso", ha affermato l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi.