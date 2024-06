Avete mai notato delle strisce di carta stagnola appese a un balcone? Non si tratta di una stravaganza, ma di un metodo pratico e utile per tenere lontani i piccioni.

Ecco come allontanare i piccioni: la carta stagnola sui balconi, la soluzione

Questi volatili molte volte fastidiosi e invadenti sono noti per essere difficili da allontanare una volta che hanno scelto un’area come loro habitat. Tuttavia, il riflesso della carta stagnola sotto la luce del sole li infastidisce molto, rendendo i balconi meno attraenti per loro. Perché questo metodo sia efficace, è importante fissare saldamente la carta stagnola alla ringhiera o su piccoli bastoni inseriti in una fioriera, in modo che non voli via con il vento.

Un’alternativa valida alla carta stagnola è il nastro riflettente con superficie cangiante, disponibile in commercio, questo nastro, grazie ai suoi riflessi sotto la luce solare, produce bagliori che fungono da deterrente per i piccioni.

Carta stagnola sulle ringhiere dei balconi: ecco come allontanare i piccioni

Oltre all’uso della carta stagnola o del nastro riflettente, è fondamentale mantenere il balcone pulito da qualsiasi traccia di cibo. I piccioni sono attratti dai resti di cibo, inclusi le briciole, e anche le ciotole di cibo per animali domestici possono attirare questi volatili. Pertanto, evitare di lasciare cibo sui balconi e sui davanzali è un passo cruciale per prevenire la loro presenza.

Un altro metodo efficace per allontanare i piccioni è l’uso di spezie dal forte odore, come pepe, peperoncino e cannella, i piccioni trovano questi odori sgradevoli e li associano a un segnale di pericolo. Riempire delle ciotoline con queste spezie e posizionarle sul balcone può contribuire a tenerli lontani.